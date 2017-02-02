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дата: 2.02.2017, 16:34 | просмотры: 101 | категория: Новости

0 Мы – дети нового века

Детская организация «Союз Пионеров» - это организация, в которой принимают участие дети с 5 по 8 класс. В нашей организации есть своя символика: девиз, законы, гимн, белый шарф и эмблема солнышко. Вся наша работа строится по принципу реализации ряда программ СПО-ФДО. Когда дети переходят в среднее звено, для них проводится сбор «Посвящение в пятиклассники», где детям повязывают белые шарфы и тем самым посвящают их в пионеры-пятиклассники.

Я давно являюсь представителем детской организации «Союз Пионеров». Каждый год ряды пионеров пополняются всё больше и больше. Мы очень рады каждому! За время существования Детской организации «Союз Пионеров» у нас сложились традиции, которые мы оберегаем и развиваем.

Ежегодно мы проводит разные сборы, праздники: «8 марта», «Осенний бал», «Новый Год» и многие другие. Наш руководитель Бобченко Надежда Викторовна организовывает все эти мероприятия. Надежда Викторовна очень добрый и отзывчивый человек. Когда я первый раз пришла в пионерскую комнату, меня встретили очень добродушно. Мне сразу понравилось участвовать в разных мероприятиях.

Сейчас я являюсь председателем «Совета дела» в организации и очень этим горжусь. Я надеюсь, что наша детская организация «Союз Пионеров» будет только процветать и радовать детей!

Мы – дети нового века

Мы – дети нового века

Председатель «Совета дела» Тимофеева Анна
ученица 8А класса
МКОУ Усть-Таркской СОШ

Теги: образование

Ivan


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