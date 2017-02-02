дата: 2.02.2017, 16:14 | просмотры: 57 | категория: Новости

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Старшая вожатая МКОУ Усть-Таркской СОШ

Надежда Бобченко

Мероприятия, посвящённые теме ПДД, всегда актуальны в обучении детей. Данную необходимость диктует сама жизнь. Любой ребёнок должен понять и усвоить правила поведения на дороге. Занятия должны быть интересными для ребенка и проходить в непринужденной, игровой атмосфере. Именно поэтому 27 января в школе прошел пионерский сбор «Не хотите быть в беде - соблюдайте ПДД» для 5-6 классов. В данном мероприятии принимали участие учащиеся четырёх команд: «Светофор» - 5А класс, «Зелёные огоньки» - 5Б класс, «Пешеходы» - 6А класс, «Светофорчики» - 6Б класс. Конкурс проводился в форме игры - викторины, где дети смогли показать свои знания правил дорожного движения. В начале мероприятия было предоставлено слово инспектору по пропаганде дорожного движения старшему лейтенанту полиции Хомченко Марине Викторовне.Затем ребята поприветствовали друг друга и жюри. Они представили свою команду: сказали девиз и название. Далее начался основной этап игры. Конкурсов было достаточно много: «Дорожная разминка», «Перекрёсток загадок», «Азбука пешехода», «Мой друг надёжный – знак дорожный», «Интеллектуальная разминка». В них каждая команда смогла проявить себя. Мальчишкам и девчонкам пришлось постараться справиться с волнением и показать все свои знания по ПДД. С помощью загадок, стихов, кроссвордов, массовых игр школьники изучили и закрепили по какой части тротуара нужно ходить и как правильно переходить дорогу; как нужно обходить автобус при переходе проезжей части.Учащиеся с неподдельным удовольствием участвовали в конкурсах и смотрели выступления других команд. Каждому хотелось быть первым. По итогам конкурсов команды, набравшие наибольшее количество баллов, стали победителями: первое место – 6А класс, второе место – 5Б класс, третье место – 6Б класс и четвёртое место – 5А класс.