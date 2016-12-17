Эти функции следующие:
- Прием и обработка расчетов, в том числе уточненных, по страховым взносам за периоды, истекшие до 1 января 2017 года. Таким образом, РСВ-1 за 2016 год подается в ПФР в срок до 15 февраля 2017 года в бумажном виде и до 20 февраля 2017 года в электронном виде.
- Проведение камеральных и выездных проверок, в том числе повторных, за периоды, истекшие до 1 января 2017, а также вынесение решений о привлечении или отказе в привлечении по их результатам.
- Принятие решений о возврате излишне уплаченных или излишне взысканных страховых взносов за периоды, истекшие до 1 января 2017 года.
- Списание невозможных к взысканию сумм недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов по основаниям, которые возникли до 1 января 2017 года.
- Администрирование страховых взносов на страховую пенсию, которые уплачивают граждане, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.
- Администрирование добровольных страховых взносов на накопительную пенсию (Программа государственного софинансирования пенсии).
- Сведений индивидуального персонифицированного учета по форме СЗВ-М. Здесь важно напомнить, что с 2017 года меняется срок сдачи СЗВ-М – не позднее 15-го числа месяца, следующего после отчетного. При сдаче формы надо по-прежнему руководствоваться общими правилами переноса срока сдачи отчетности. Если последний день сдачи приходится на выходной или нерабочий день, он переносится на ближайший рабочий день. Таким образом последний день представления СЗВ-М за декабрь 2016 – 16 января 2017 года.
- Сведений о стаже застрахованных лиц (ежегодно, не позже 1 марта следующего года).
- Реестров застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию или уплачены взносы работодателя (не позднее 20 дней со дня окончания квартала);
- Копии платежных документов от застрахованных лиц об уплаченных дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию за истекший квартал (не позднее 20 дней со дня окончания квартала). Эти документы предоставляют сами граждане – участники программы государственного софинансирования пенсии.
Передача полномочий по администрирования страховых взносов не влияет на обязанность работодателей по уплате страховых взносов, которая является социальной ответственностью бизнеса и финансовой гарантией социальных (в том числе пенсионных) прав граждан.
Управление Пенсионного Фонда в Усть-Таркском районе