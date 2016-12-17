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дата: 17.12.2016, 17:42 | просмотры: 36 | категория: Новости

0 Все о будущей пенсии для учебы и жизни

В связи с реализацией федеральной образовательной программы по повышению пенсионной и социальной грамотности учащейся молодежи, специалистами Управления ПФР в Усть-Таркском районе Новосибирской области проводятся открытые уроки для учащихся средних школ района.

13.12.2016 г. прошел открытый урок в МБОУ Козинская СОШ. Всем учащимся были выданы учебные пособия «Все о будущей пенсии для учебы и жизни». Ведущим специалистом – экспертом (юрисконсультом) УПФР Райхертом Ю.В. в простой и доступной форме было разъяснено, как сформировать достойную пенсию, о видах пенсий в России, о важности получения официальной, или, как ее называют, «белой» зарплаты, как осуществлять контроль за формированием будущей пенсии, о количестве баллов и средств пенсионных накоплений зафиксированных на лицевых счетах в ПФР, о том, что такое личный кабинет застрахованного лица и как им пользоваться.

В юности кажется, что молодость, здоровье и силы нас никогда не оставят, а старость не наступит вовсе. Но это не так. Каждый из нас в свой срок достигнет пенсионного возраста. Условия жизни на пенсии – лучший результат той трудовой и социальной деятельности, участниками которой станет молодежь. Молодые люди имеют возможность с первых дней самостоятельной трудовой жизни формировать будущую пенсию и влиять на ее размер.

Управление Пенсионного Фонда в Усть-Таркском районе

Теги: пенсионный фонд

Наталья


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