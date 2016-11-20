 

До завершения периода приема заявлений на единовременную выплату из средств материнского капитала осталось 10 дней

дата: 20.11.2016, 14:25 | просмотры: 85 | категория: Новости

0 Управление Пенсионного фонда в Усть-Таркском районе Новосибирской области напоминает всем жителям района, получившим государственный сертификат на материнский (семейный) капитал если право на дополнительные меры государственной поддержки возникло по 30 сентября 2016 года включительно, о возможности воспользоваться единовременной выплатой в размере 25 тыс. рублей, если ранее уже имело место частичное расходование средств материнского капитала, то в качестве единовременной выплаты возможно получить фактический остаток средств МСК.

В рамках действующего Федерального законодательства, заявление на единовременную выплату может быть подано не позднее 30 ноября 2016 года.

Обратиться с заявлением о предоставлении единовременной выплаты возможно:
- на личном приеме в Управлении ПФР по месту жительства;
- через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
- в электронном виде – через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.
Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.
Управление Пенсионного фонда в Усть-Таркском районе

Теги: пенсионный фонд

Ivan


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