В рамках действующего Федерального законодательства, заявление на единовременную выплату может быть подано не позднее 30 ноября 2016 года.
Обратиться с заявлением о предоставлении единовременной выплаты возможно:
- на личном приеме в Управлении ПФР по месту жительства;
- через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
- в электронном виде – через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.
Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.
Управление Пенсионного фонда в Усть-Таркском районе