Юность и молодость – это не только прекрасные периоды в жизни каждого человека, но еще и особое состояние души. Это время дерзаний, поисков, открытий и реализация самых смелых надежд. Молодёжь Усть-Тарки в этом не исключение - она готова идти в ногу со временем! И очень важно для молодых людей сейчас найти дело, в котором бы они смогли себя реализовать. Поэтому, с целью формирования общественной активности, самостоятельности молодежи, развития лидерских качеств и привлечения молодежи к решению социально-значимых проблем, делегация в количестве 11 человек из Усть-Таркского района на прошедших выходных выехала в г. Барабинск. Этим счастливчикам представилась возможность, благодаря организации специалиста по работе с молодёжью при администрации - Харитоновой Н.Н., прикоснуться к современному творчеству и поучаствовать в профильной смене «Светоч». Нас ждали мастер – классы по 7 современным направлениям: поинг, жонглирование, техника владения веерами, современная хореография, изготовление реквизитов, костюмов, сценическая культура, hoop.
Работа проходила в режиме нон-стоп, что нисколько не пугало наших детей. И довольные, и счастливые, полные энтузиазма, новых свершений, дети вернулись из данной поездки. Вот некоторые впечатления участников.
Злыднев Роман: «Получил много положительных эмоций!».
Забабурина Александра: «Это была не забываемая поездка: интересные люди, hoop, современная хореография - это просто супер!».
Аня Тимофеева: «Моя мечта осуществилась, я побывала на современной хореографии!».
Ксения Пацук: «Я научилась много новому. Познакомилась с новыми людьми. Очень бы хотелось еще туда вернуться».
Егор Колягин: «Мне понравилось это мероприятие, я немного научился тем видам занятий, о которых даже не догадывался, но жаль, что мало».
Вероника Степанова: «Мне очень понравилось в Барабинске. Я нашла много хороших друзей, понравились все занятия, но жаль, что всего было два дня».
Екатерина Иноземцева: «На этой смене я встретила много знакомых лиц, а так же познакомилась со многими талантливыми ребятами, с которыми продолжу общаться и после окончания смены!».
Именно молодым, предстоит определять в будущем пути развития России. Ведь молодые люди - это самые энергичные представители общества, всегда готовые к активным действиям и пусть же их самые заветные мечты воплотятся в жизнь!
Ольга Забабурина
Татьяна Тимофеева
Татьяна Тимофеева