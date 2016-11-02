дата: 2.11.2016, 20:48 | просмотры: 200 | категория: Новости

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Ольга Забабурина

Татьяна Тимофеева

Юность и молодость – это не только прекрасные периоды в жизни каждого человека, но еще и особое состояние души. Это время дерзаний, поисков, открытий и реализация самых смелых надежд. Молодёжь Усть-Тарки в этом не исключение - она готова идти в ногу со временем! И очень важно для молодых людей сейчас найти дело, в котором бы они смогли себя реализовать. Поэтому, с целью формирования общественной активности, самостоятельности молодежи, развития лидерских качеств и привлечения молодежи к решению социально-значимых проблем, делегация в количестве 11 человек из Усть-Таркского района на прошедших выходных выехала в г. Барабинск. Этим счастливчикам представилась возможность, благодаря организации специалиста по работе с молодёжью при администрации - Харитоновой Н.Н., прикоснуться к современному творчеству и поучаствовать в профильной смене «Светоч». Нас ждали мастер – классы по 7 современным направлениям: поинг, жонглирование, техника владения веерами, современная хореография, изготовление реквизитов, костюмов, сценическая культура, hoop.Работа проходила в режиме нон-стоп, что нисколько не пугало наших детей. И довольные, и счастливые, полные энтузиазма, новых свершений, дети вернулись из данной поездки. Вот некоторые впечатления участников.Злыднев Роман:Забабурина Александра:Аня Тимофеева:Ксения Пацук:Егор Колягин:Вероника Степанова:Екатерина Иноземцева:Именно молодым, предстоит определять в будущем пути развития России. Ведь молодые люди - это самые энергичные представители общества, всегда готовые к активным действиям и пусть же их самые заветные мечты воплотятся в жизнь!