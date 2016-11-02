дата: 2.11.2016, 20:46 | просмотры: 160 | категория: Новости

0

Светлана Лейболт

заведующая Усть-Таркской центральной межпоселенческой библиотекой

Трудом славен и красив человек, а район – людьми, проживающими в нём. Не исключение и жители села Усть-Тарка, простые и скромные люди, наши активные читатели. Не привыкли они к праздной жизни. Их будни – это ежедневный труд. Любовь к родному краю для них не просто слова. Это искренние чувства, которые постоянно находят своё подтверждение.30 октября в Центральной библиотеке прошла встреча книголюбов «В моём селе – моя судьба», приуроченная к юбилею района. В библиотеку были приглашены люди, судьбы которых связаны с Усть-Таркским районом. Кто-то родился и вырос здесь, а кто-то избрал наш край для своего жительства. Но всех их объединила любовь к родному краю и любовь к книге.Библиотекарь Гильгенберг С.Л. провела исторический экскурс по истории нашего села с самого раннего периода. На основании архивных источников, отсчет начинается с 1752 г., как колонии ссыльных. Царское правительство ссылало сюда ямских охотников, отставных солдат, казачество, переводило крестьян из других мест. Сибирский тракт был дорогой для ссыльных в Сибирь, по нему шли декабристы, польские повстанцы, народовольцы, Радищев, Чернышевский, Достоевский, Короленко и многие другие. Наши читатели знакомились с библиотечными архивами. В них находили себя, своих близких, военные биографии и фото своих отцов. Несмиянова М.С., первый директор центральной библиотеки, основатель нашего книжного дома, рассказала о любви к своей малой родине, о своей жизни, о создании библиотечного дела в районе. Контарева О.Н. поведала о том, как приехала к нам в село работать в ранней молодости, о своей любви к профессии, к своим ученикам, о создании школьного музея. Усть-Тарка стала малой родиной для нее потому, что люди здесь очень добрые, приветливые и отзывчивые и это является самым главным богатством посёлка. Каждому из собравшихся было о чем рассказать, чем поделиться. И каждый мог с гордостью сказать: «Мое село - моя судьба».К встрече книголюбов была приурочена выставка-презентация новинок художественной литературы «Книжный блюз», которую увлекательно и профессионально представила библиограф библиотеки Конобелкина Р.И.