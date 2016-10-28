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дата: 28.10.2016, 10:01 | просмотры: 136 | категория: Новости

1 В «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России открыт дополнительный сервис, позволяющий в один клик получить информацию об организации (страховщике), в которой вы формируете свои пенсионные накопления. Знать своего страховщика по формированию пенсионных накоплений очень важно: именно он будет выплачивать накопительную пенсию, когда Вы достигнете пенсионного возраста, его надо указывать в заявлении о смене страховщика, если Вы примете решение поменять его. Внимание! Если в заявлении о переходе страховщик указан не правильно, то заявление не принимается к рассмотрению.

Страховщиком может выступать или Пенсионный фонд Российской Федерации, или негосударственный пенсионный фонд, входящий в систему гарантирования сохранности средств пенсионных накоплений. Если Вы выбираете для управления своими пенсионными накоплениями частную управляющую компанию, то вашим страховщиком все равно остается ПФР. Если ваш страховщик - ПФР, то в новом разделе Вы увидите название управляющей компании, которой переданы ваши пенсионные накопления, и их сумму с учетом результата инвестирования. Если ваш страховщик негосударственный пенсионный фонд, то Вы увидите его название и номинал ваших пенсионных накоплений, переданный данному НПФ.

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо быть зарегистрированным иметь подтвержденную учетную запись на едином портале государственных услуг. Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.

Управление Пенсионного фонда в Усть-Таркском районе

Теги: пенсионный фонд

Ivan

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20 ноября 2016 14:20

Ivan

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Управление Пенсионного фондла в Усть-Таркском районе обслуживает большое количество граждан. Это самые различные категории - пенсионеры, получатели различных социальных выплат, граждане, имеющие право на оформление материнского семейного капитала, плательщики страховых взносов. Ежедневно в Управление обращаются наши земляки, в том числе - и по вопросам, которые можно с легкостью решить с помощью электронных сервисов.

Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда России – это полезный электронный инструмент. Здесь будущие пенсионеры могут контролировать пенсионные отчисления работодателей. Те, кто уже собирается на пенсию, – оценить свои пенсионные баллы и стаж, рассчитать размер пенсии и обратиться за ее назначением, а пенсионеры – управлять доставкой пенсии и получать справочные документы.

Для большего удобства Личный кабинет гражданина структурирован по типу услуг (пенсии, соцвыплаты, материнский капитал и др.). Чтобы войти в Личный кабинет, необходима регистрация в Единой системе идентификации и аутентификации на сайте государственных услуг. Если Вы уже зарегистрированы на Портале, используйте Ваши логин и пароль, а если регистрация Вам только предстоит, то зарегистрироваться в ЕСИА вы можете во всех территориальных управлениях ПФР.


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