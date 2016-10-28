Страховщиком может выступать или Пенсионный фонд Российской Федерации, или негосударственный пенсионный фонд, входящий в систему гарантирования сохранности средств пенсионных накоплений. Если Вы выбираете для управления своими пенсионными накоплениями частную управляющую компанию, то вашим страховщиком все равно остается ПФР. Если ваш страховщик - ПФР, то в новом разделе Вы увидите название управляющей компании, которой переданы ваши пенсионные накопления, и их сумму с учетом результата инвестирования. Если ваш страховщик негосударственный пенсионный фонд, то Вы увидите его название и номинал ваших пенсионных накоплений, переданный данному НПФ.
Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо быть зарегистрированным иметь подтвержденную учетную запись на едином портале государственных услуг. Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.
Управление Пенсионного фонда в Усть-Таркском районе