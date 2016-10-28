дата: 28.10.2016, 09:58 | просмотры: 147 | категория: Новости

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Управление Пенсионного фонда в Усть-Таркском районе

В Новосибирской области идет осенняя призывная кампания. Планируется, что этой осенью около трех тысяч новобранцев должны быть призваны на военную службу. Защита государства всегда в почете. При этом государство в свою очередь закрепляет в отношении лиц, проходивших воинскую службу, тем более по призыву, выполняя свой гражданский долг, определенные гарантии, в том числе и по пенсионному обеспечению. Так этот социально значимый период в жизни человека при соблюдении определенных условий может быть засчитан как в страховой стаж для определения права на страховую пенсию, так и в общий трудовой стаж для оценки пенсионных прав, которая осуществляется за периоды до 1 января 2002 года. Периоды службы засчитываются в страховой стаж в календарном порядке при условии, что им предшествовали или за ними следовали периоды трудовой и (или) иной деятельности, за которые уплачивались страховые взносы в ПФР.Общий трудовой стаж – это суммарная продолжительность трудовой, иной общественно полезной деятельности и иных периодов до 1 января 2002 года. При этом оценка пенсионных прав может быть осуществлена по одному из закрепленных вариантов в зависимости от их выгодности для конкретного получателя. В соответствии с этим по - разному будет решаться и вопрос о порядке зачета периодов службы по призыву в общий трудовой стаж. Так при применении одного из вариантов все периоды, подлежащие зачету в стаж, в том числе это и периоды службы по призыву, учитываются только в календарном порядке. Например, продолжительность службы по призыву составила 1 год, в общий стаж засчитаем именно 1 год.По другому варианту при зачете в общий трудовой стаж может быть применен для отдельных периодов, в том числе для периодов службы по призыву, льготный порядок их исчисления. В частности, периоды военной службы по призыву учитываются в двойном размере. Как выгоднее учесть период службы в армии специалисты ПФР просчитывают для конкретного гражданина в момент назначения страховой пенсии.Сегодня (с 1 января 2015 года) период службы в армии оценивается в особых дополнительных пенсионных коэффициентах при исчислении страховой пенсии. За каждый год службы в армии начисляются 1,8 коэффициента. При установлении пенсии все заработанные пенсионные коэффициенты суммируются и умножаются на стоимость пенсионного коэффициента (балла). Стоимость пенсионного балла ежегодно увеличивается.Служба в армии при установлении пенсии подтверждается военным билетом, а при его отсутствии справкой из военкомата.