Общий трудовой стаж – это суммарная продолжительность трудовой, иной общественно полезной деятельности и иных периодов до 1 января 2002 года. При этом оценка пенсионных прав может быть осуществлена по одному из закрепленных вариантов в зависимости от их выгодности для конкретного получателя. В соответствии с этим по - разному будет решаться и вопрос о порядке зачета периодов службы по призыву в общий трудовой стаж. Так при применении одного из вариантов все периоды, подлежащие зачету в стаж, в том числе это и периоды службы по призыву, учитываются только в календарном порядке. Например, продолжительность службы по призыву составила 1 год, в общий стаж засчитаем именно 1 год.
По другому варианту при зачете в общий трудовой стаж может быть применен для отдельных периодов, в том числе для периодов службы по призыву, льготный порядок их исчисления. В частности, периоды военной службы по призыву учитываются в двойном размере. Как выгоднее учесть период службы в армии специалисты ПФР просчитывают для конкретного гражданина в момент назначения страховой пенсии.
Сегодня (с 1 января 2015 года) период службы в армии оценивается в особых дополнительных пенсионных коэффициентах при исчислении страховой пенсии. За каждый год службы в армии начисляются 1,8 коэффициента. При установлении пенсии все заработанные пенсионные коэффициенты суммируются и умножаются на стоимость пенсионного коэффициента (балла). Стоимость пенсионного балла ежегодно увеличивается.
Служба в армии при установлении пенсии подтверждается военным билетом, а при его отсутствии справкой из военкомата.
Управление Пенсионного фонда в Усть-Таркском районе