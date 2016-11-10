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сайт: sibmak.ru
На сайте каталог продукции с актуальными ценами в Новосибирске.
Осуществляем доставку не только по Новосибирской области, но и по Томской, Кемеровской и Алтайскому краю.
- Прямые поставки от завода ЖБИ, без посредников, по оптовым ценам.
- Большой запас готовых изделий на складе.
- Доставка собственным транспортом по Новосибирску и Новосибирской области.
- На всю продукцию имеются сертификаты соответствия требованиям нормативных документов, лаборатория контроля качества каждой партии продукции.
- Качественное сырьё.