Справочник | товары | просмотры: 45 | добавлено: 10.11.2016, 16:33 |

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Прямые поставки от завода ЖБИ, без посредников, по оптовым ценам.



Большой запас готовых изделий на складе.



Доставка собственным транспортом по Новосибирску и Новосибирской области.



На всю продукцию имеются сертификаты соответствия требованиям нормативных документов, лаборатория контроля качества каждой партии продукции.



Качественное сырьё.



Завод ЖБИ8-923-192-30-11На сайте каталог продукции с актуальными ценами в Новосибирске.Осуществляем доставку не только по Новосибирской области, но и по Томской, Кемеровской и Алтайскому краю.