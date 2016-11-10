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Продукция ЖБИ

Справочник | товары | просмотры: 45 | добавлено: 10.11.2016, 16:33 |

Завод ЖБИ

телефон: 8-923-192-30-11
сайт: sibmak.ru
На сайте каталог продукции с актуальными ценами в Новосибирске.
Осуществляем доставку не только по Новосибирской области, но и по Томской, Кемеровской и Алтайскому краю.

  • Прямые поставки от завода ЖБИ, без посредников, по оптовым ценам.
  • Большой запас готовых изделий на складе.
  • Доставка собственным транспортом по Новосибирску и Новосибирской области.
  • На всю продукцию имеются сертификаты соответствия требованиям нормативных документов, лаборатория контроля качества каждой партии продукции.
  • Качественное сырьё.
 

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