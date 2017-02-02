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В Новосибирской области участились обращения граждан о том, что некие лица, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, приходят к гражданам домой и просят представить персональные данные, в том числе паспорт и СНИЛС, якобы «для уточнения базы» и фотографируют данные документы. В связи с этим обращаем внимание граждан, что Пенсионный фонд Российской Федерации по домам не ходит. Органы ПФР осуществляют консультирование и прием граждан в клиентских службах территориальных управлений ПФР. Предоставление услуг осуществляется через офисы МФЦ («Мои документы»), а также дистанционно через Личный кабинет на сайте ПФР и портал госуслуг.
Если к вам пришел сотрудник какого-либо негосударственного пенсионного фонда (они зачастую практикуют «обход по домам»), то у него необходимо сразу узнать, какой НПФ он представляет, и ознакомиться с его удостоверением.
Но к вам могут прийти и мошенники! Поэтому еще раз обращаем внимание граждан: будьте бдительны, и не передавайте свои персональные данные, в том числе паспортные данные, номер СНИЛС, номера банковских счетов и карт посторонним людям, позвонившим в Вашу дверь или по телефону!