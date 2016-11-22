дата: 28.10.2016, 10:01 | просмотры: 217 | категория: Новости

В «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России открыт дополнительный сервис, позволяющий в один клик получить информацию об организации (страховщике), в которой вы формируете свои пенсионные накопления. Знать своего страховщика по формированию пенсионных накоплений очень важно: именно он будет выплачивать накопительную пенсию, когда Вы достигнете пенсионного возраста, его надо указывать в заявлении о смене страховщика, если Вы примете решение поменять его. Внимание! Если в заявлении о переходе страховщик указан не правильно, то заявление не принимается к рассмотрению.Страховщиком может выступать или Пенсионный фонд Российской Федерации, или негосударственный пенсионный фонд, входящий в систему гарантирования сохранности средств пенсионных накоплений. Если Вы выбираете для управления своими пенсионными накоплениями частную управляющую компанию, то вашим страховщиком все равно остается ПФР. Если ваш страховщик - ПФР, то в новом разделе Вы увидите название управляющей компании, которой переданы ваши пенсионные накопления, и их сумму с учетом результата инвестирования. Если ваш страховщик негосударственный пенсионный фонд, то Вы увидите его название и номинал ваших пенсионных накоплений, переданный данному НПФ.