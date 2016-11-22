Продаётся квартира
Усть-Тарка, ул. Дзержинского 22, кв.2
Площадь 31,5 кв.м.
1.100.000 руб. (торг)
тел. 8 913 907 2221
Усть-Тарка, ул. Дзержинского 22, кв.2
Площадь 31,5 кв.м.
1.100.000 руб. (торг)
тел. 8 913 907 2221
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