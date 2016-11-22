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дата: 22.11.2016, 13:22 | просмотры: 136 | категория: Новости

Продаётся квартира
Усть-Тарка, ул. Дзержинского 22, кв.2
Площадь 31,5 кв.м.
1.100.000 руб. (торг)
тел. 8 913 907 2221
 

C 1 января меняется система администрирования страховых взносов

дата: 17.12.2016, 18:12 | просмотры: 214 | категория: Новости

0 С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование переходит в ведение Федеральной налоговой службы Российской Федерации. В то же время ряд функций в части администрирования взносов останется за Пенсионным фондом России.
 

Все о будущей пенсии для учебы и жизни

дата: 17.12.2016, 17:42 | просмотры: 99 | категория: Новости

0 Все о будущей пенсии для учебы и жизни

В связи с реализацией федеральной образовательной программы по повышению пенсионной и социальной грамотности учащейся молодежи, специалистами Управления ПФР в Усть-Таркском районе Новосибирской области проводятся открытые уроки для учащихся средних школ района.

13.12.2016 г. прошел открытый урок в МБОУ Козинская СОШ. Всем учащимся были выданы учебные пособия «Все о будущей пенсии для учебы и жизни». Ведущим специалистом – экспертом (юрисконсультом) УПФР Райхертом Ю.В. в простой и доступной форме было разъяснено, как сформировать достойную пенсию, о видах пенсий в России, о важности получения официальной, или, как ее называют, «белой» зарплаты, как осуществлять контроль за формированием будущей пенсии, о количестве баллов и средств пенсионных накоплений зафиксированных на лицевых счетах в ПФР, о том, что такое личный кабинет застрахованного лица и как им пользоваться.
 

Берегите свои персональные данные

дата: 22.11.2016, 21:03 | просмотры: 224 | категория: Новости

0 Берегите свои персональные данные В Новосибирской области участились обращения граждан о том, что некие лица, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, приходят к гражданам домой и просят представить персональные данные, в том числе паспорт и СНИЛС, якобы «для уточнения базы» и фотографируют данные документы. В связи с этим обращаем внимание граждан, что Пенсионный фонд Российской Федерации по домам не ходит. Органы ПФР осуществляют консультирование и прием граждан в клиентских службах территориальных управлений ПФР. Предоставление услуг осуществляется через офисы МФЦ («Мои документы»), а также дистанционно через Личный кабинет на сайте ПФР и портал госуслуг.

Если к вам пришел сотрудник какого-либо негосударственного пенсионного фонда (они зачастую практикуют «обход по домам»), то у него необходимо сразу узнать, какой НПФ он представляет, и ознакомиться с его удостоверением.

Но к вам могут прийти и мошенники! Поэтому еще раз обращаем внимание граждан: будьте бдительны, и не передавайте свои персональные данные, в том числе паспортные данные, номер СНИЛС, номера банковских счетов и карт посторонним людям, позвонившим в Вашу дверь или по телефону!
 

До завершения периода приема заявлений на единовременную выплату из средств материнского капитала осталось 10 дней

дата: 20.11.2016, 14:25 | просмотры: 156 | категория: Новости

0 Управление Пенсионного фонда в Усть-Таркском районе Новосибирской области напоминает всем жителям района, получившим государственный сертификат на материнский (семейный) капитал если право на дополнительные меры государственной поддержки возникло по 30 сентября 2016 года включительно, о возможности воспользоваться единовременной выплатой в размере 25 тыс. рублей, если ранее уже имело место частичное расходование средств материнского капитала, то в качестве единовременной выплаты возможно получить фактический остаток средств МСК.

В рамках действующего Федерального законодательства, заявление на единовременную выплату может быть подано не позднее 30 ноября 2016 года.

Обратиться с заявлением о предоставлении единовременной выплаты возможно:
- на личном приеме в Управлении ПФР по месту жительства;
- через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
- в электронном виде – через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.
 

Творческая смена «Светоч»

дата: 2.11.2016, 20:48 | просмотры: 278 | категория: Новости

0 Творческая смена «Светоч»

Юность и молодость – это не только прекрасные периоды в жизни каждого человека, но еще и особое состояние души. Это время дерзаний, поисков, открытий и реализация самых смелых надежд. Молодёжь Усть-Тарки в этом не исключение - она готова идти в ногу со временем! И очень важно для молодых людей сейчас найти дело, в котором бы они смогли себя реализовать. Поэтому, с целью формирования общественной активности, самостоятельности молодежи, развития лидерских качеств и привлечения молодежи к решению социально-значимых проблем, делегация в количестве 11 человек из Усть-Таркского района на прошедших выходных выехала в г. Барабинск. Этим счастливчикам представилась возможность, благодаря организации специалиста по работе с молодёжью при администрации - Харитоновой Н.Н., прикоснуться к современному творчеству и поучаствовать в профильной смене «Светоч». Нас ждали мастер – классы по 7 современным направлениям: поинг, жонглирование, техника владения веерами, современная хореография, изготовление реквизитов, костюмов, сценическая культура, hoop.
 

В моем селе - моя судьба

дата: 2.11.2016, 20:46 | просмотры: 245 | категория: Новости

0 В моем селе - моя судьба

Трудом славен и красив человек, а район – людьми, проживающими в нём. Не исключение и жители села Усть-Тарка, простые и скромные люди, наши активные читатели. Не привыкли они к праздной жизни. Их будни – это ежедневный труд. Любовь к родному краю для них не просто слова. Это искренние чувства, которые постоянно находят своё подтверждение.

30 октября в Центральной библиотеке прошла встреча книголюбов «В моём селе – моя судьба», приуроченная к юбилею района. В библиотеку были приглашены люди, судьбы которых связаны с Усть-Таркским районом. Кто-то родился и вырос здесь, а кто-то избрал наш край для своего жительства. Но всех их объединила любовь к родному краю и любовь к книге.
 

Личный кабинет расскажет о пенсионных накоплениях

дата: 28.10.2016, 10:01 | просмотры: 217 | категория: Новости

1 В «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России открыт дополнительный сервис, позволяющий в один клик получить информацию об организации (страховщике), в которой вы формируете свои пенсионные накопления. Знать своего страховщика по формированию пенсионных накоплений очень важно: именно он будет выплачивать накопительную пенсию, когда Вы достигнете пенсионного возраста, его надо указывать в заявлении о смене страховщика, если Вы примете решение поменять его. Внимание! Если в заявлении о переходе страховщик указан не правильно, то заявление не принимается к рассмотрению.

Страховщиком может выступать или Пенсионный фонд Российской Федерации, или негосударственный пенсионный фонд, входящий в систему гарантирования сохранности средств пенсионных накоплений. Если Вы выбираете для управления своими пенсионными накоплениями частную управляющую компанию, то вашим страховщиком все равно остается ПФР. Если ваш страховщик - ПФР, то в новом разделе Вы увидите название управляющей компании, которой переданы ваши пенсионные накопления, и их сумму с учетом результата инвестирования. Если ваш страховщик негосударственный пенсионный фонд, то Вы увидите его название и номинал ваших пенсионных накоплений, переданный данному НПФ.
 

Служба в армии учитывается при установлении страховой пенсии

дата: 28.10.2016, 09:58 | просмотры: 234 | категория: Новости

0 В Новосибирской области идет осенняя призывная кампания. Планируется, что этой осенью около трех тысяч новобранцев должны быть призваны на военную службу. Защита государства всегда в почете. При этом государство в свою очередь закрепляет в отношении лиц, проходивших воинскую службу, тем более по призыву, выполняя свой гражданский долг, определенные гарантии, в том числе и по пенсионному обеспечению. Так этот социально значимый период в жизни человека при соблюдении определенных условий может быть засчитан как в страховой стаж для определения права на страховую пенсию, так и в общий трудовой стаж для оценки пенсионных прав, которая осуществляется за периоды до 1 января 2002 года. Периоды службы засчитываются в страховой стаж в календарном порядке при условии, что им предшествовали или за ними следовали периоды трудовой и (или) иной деятельности, за которые уплачивались страховые взносы в ПФР.
 

За духовное возрождение

дата: 22.10.2016, 20:52 | просмотры: 267 | категория: Новости

0 Традиционная духовно-просветительская благотворительная акция «Поезд «За духовное возрождение России» с 12 по 21 октября проходит в Новосибирской области при поддержке правительства региона. Акция проводится с 1995 года и является одним из ключевых событий духовно-просветительского характера в нашем регионе. В нынешнем году акция приурочена к празднованию Дня народного единства. Ее главная цель – воспитание патриотизма, чувств любви и ответственности к родной земле. Необходимость таких мероприятий, на сегодняшний день, очень актуальна.

В рамках данной акции 17 октября 2016 года в Усть-Таркской центральной библиотеке состоялась творческая встреча с поэтессой Кристиной Кармалитой и Дмитрием Рябовым, заведующим отделом публицистики журнала «Сибирские огни». Дмитрий Рябов, поэт и драматург, организовал Товарищество сибирских драматургов «ДрамСиб». Подобные встречи - это всегда праздник. И они уже стали хорошей традицией для нашей библиотеки и ее читателей. Аудитория очень тепло принимала новосибирских писателей, а затем «посыпались» вопросы: когда появились первые стихи, почему выбрали профессию журналиста, что побудило к написанию серьезных произведений, рассказали о нашем местном творческом сообществе «Пегас», показали их детище журнал «Родник», редактором которого является Л. Д. Кравчук. Мы благодарны гостям за подаренные свежие номера журнала «Сибирские огни», за книги автора М. Щукина, за хрестоматии «Писатели Новосибирска».
За духовное возрождение
 
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